رابطة العالم الإسلامى تدين اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة نابلس

جدة - نرمين السيد - وندد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى رئيس هيئة علماء المسلمين فى بيان، اليوم الخميس بهذا الاعتداء، الذى تسبب فى سقوط ضحايا ومصابين، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأهاب الأمين العام بأهمية العمل على مساعى السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التى تقوض فرص الحل فى المناطق المحتلة، مجددا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامى الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطينى، وصولا إلى حل قضيته المصيرية، التى تعد فى طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.

ودعا المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المدنيين، ومنع أى تصعيد خطر يفضى إلى تداعى حل القضية، ومواصلة العنف الذى تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء.

وقدم الأمين العام للرابطة، خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا والمصابين، وعموم الشعب الفلسطينى، سائلا المولى- عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.