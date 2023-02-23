رئيس الوزراء الكندى يوجه اتهاما إلى معارضيه

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو فى مؤتمر صحفى بمنطقة تورونتو الكبرى، إن المعارضين حولوا قضية التدخل الأجنبى فى الانتخابات إلى لعبة سياسية حزبية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تقع فى يد من يسعون إلى تقويض ثقة الكنديين فى ديمقراطيتهم.

وأكد أن ممارسة الألعاب السياسية للحصول على ميزة حزبية ستقوض ثقة المواطنين فى مؤسساتهم، ولن تساعد إلا جهود دول مثل روسيا والصين التى تحاول جعل الديمقراطيات غير مستقرة "على حد تعبيره".

وحث رئيس الوزراء الكندى المواطنين على أن يثقوا فى العملية الانتخابية، بغض النظر عن الحزب السياسى فى السلطة، مؤكدا ضرورة عمل الأحزاب معا بشأن هذه القضية.

وانتقد ترودو حزب المحافظين الليبراليين لتعاملهم مع التدخل الأجنبى المحتمل فى الانتخابات الفيدرالية، قائلين إن الحكومة تركت الكنديين فى حالة جهل بشأن المزاعم التى ظهرت مؤخرا فى التقارير الإعلامية.

وكان النائب السابق عن حزب المحافظين كينى تشيو قد أعرب، فى وقت سابق، عن مخاوفه من تأثير الحكومات الأجنبية على الانتخابات الكندية.

وخسر تشيو مقعده فى فانكوفر فى انتخابات عام 2021 وادعى أنه كان هدفًا لحملة تضليل قبل الانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعى باللغة الصينية.