العالم اليوم - الهند تتجه لتمديد قيود تصدير الأرز للسيطرة على سعره محليا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 10:19 صباحاً - تعتزم الهند مواصلة الحظر المفروض على صادرات كسر الأرز والإبقاء على ضريبة بنسبة 20 بالمئة على الشحنات الخارجية من الأرز الأبيض، مع سعي أكبر مصدر للأرز في العالم للسيطرة على الأسعار المحلية، بحسب ما قالته مصادر لوكالة رويترز.

وستجبر القيود التي تفرضها نيودلهي على تصدير الأرز المشترين، خاصة في آسيا وأفريقيا، على دفع المزيد مقابل السلعة الأساسية التي أصبحت باهظة الثمن في الأسابيع القليلة الماضية.

وحظرت الهند تصدير كسر الأرز وفرضت رسوما 20 بالمئة على صادرات مختلف الأنواع الأخرى في سبتمبر 2022 وسط مخاوف بشأن الإنتاج بسبب معدل أقل من المتوسط في الأمطار الموسمية في الولايات الرئيسية المنتجة للأرز.

وقال مسؤول حكومي كبير، طلب عدم نشر اسمه "صادرات الأرز لم تتباطأ على الرغم من رسوم التصدير البالغة 20 بالمئة، ولهذا السبب نعتقد أنه لا يوجد سبب لتقليل الرسوم أو إلغائها".

وارتفعت صادرات الأرز الهندية 3.5 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 22.26 مليون طن في عام 2022. وكان هذا أكثر من الشحنات الإجمالية لأكبر أربع دول مصدرة بعد الهند وهي تايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة.

وقال المسؤول "لا يمكننا استئناف صادرات كسر الأرز فقط لأن شخصا ما في الصين أو أي دولة أخرى يريده كمادة خام لصنع الإيثانول أو كعلف للماشية. نفضل أن تستهلكه صناعتنا المحلية".