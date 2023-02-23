فرنسا: استقبال اللاجئين الأوكرانيين كلفنا 500 مليون يورو خلال عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 09:29 صباحاً - أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن “استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف نحو 500 مليون يورو لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو 100 ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا”.

وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية أنه منذ بدء الحرب في في 24 فبراير/شباط 2022 التي أدت إلى أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أنفقت فرنسا أكثر من 490 مليون يورو من أجل خطة استقبال غير مسبوقة.

وذكرت أن “نحو 220 مليون يورو أنفقت في إطار المساعدات المخصصة للمستفيدين من الحماية الموقتة الممنوحة للأوكرانيين، ونحو 260 مليون يورو للإيواء و10,1 مليون للإقامة النهارية والنقل”.

إشارة إلى أن الإيواء الذي خصص له نصف المبلغ يشمل استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تم تعبئتها – ثلاثون ألفا في ذروة الأزمة في مارس/ آذار وأبريل/نيسان 2022 – أو حتى غرف ملحقة بمنازل خصصت للاستقبال في كل مكان في فرنسا. من جهة أخرى، تم إيواء نحو 30 ألف نازح أوكراني لدى مواطنين.

وقالت وزارة الإسكان الفرنسية لوكالة “فرانس برس” إن “نحو 900 من هذه الأسر الفرنسية تلقت مساعدة مالية من الدولة للسكن التضامني، بلغ مجموعها 786 ألفا و285 يورو”.

وبين 10 مارس/آذار 2022 و 30 يناير/كانون الثاني ، استقبلت فرنسا أكثر من 100 ألف أوكراني “80 %منهم من النساء”، كما ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، موضحة أنها سلمت “تصاريح موقتة للإقامة” لـ87928 أوكرانيا – لا يشمل القرم الأطفال – خلال هذه الفترة.

وتصاريح الإقامة هذه صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وتسمح للأوكرانيين بالاستقرار في فرنسا في وضع عادي من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ والاستفادة من سلسلة من الحقوق الاجتماعية (الحق في العمل والخدمات الصحية وتعليم الأطفال وغيرها).