زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق طاجيكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الطاجيكية الرسمية آكى برس عن مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى قوله إن مركز الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترا غرب مدينة مورجاب الطاجيكية، مشيرة إلى أن الزلزال شعر به السكان بشكل كبير فى منطقة شينجيانج بالصين وأجزاء من أفغانستان وأوزبكستان.

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