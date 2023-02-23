أوكرانيا: قرار الحرب أصبح كارثة استراتيجية لـ روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة انباء "يوكينفورم"، أكدت نائبة المندوب الدائم لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية فى فيينا ناتاليا كوستينكو، فى اجتماع لمنتدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للتعاون الأمنى فى فيينا، أنه بعد عام واحد من الحرب فشلت روسيا فى تحقيق أهدافها الرئيسية ولم تستسلم أوكرانيا خلال ثلاثة أيام، كما كان يتوقع الكرملين.

وشددت على أن أوكرانيا تمارس حقها المشروع فى الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن القوات الروسية ما زالت تحاول الاستيلاء على كامل أراضى منطقتى دونيتسك ولوهانسك بالإضافة إلى التقدم فى المناطق الجنوبية لأوكرانيا ورغم تفوقها البشرى والعسكرى إلا أنها غير قادرة على تحقيق أهدافها ومازالت تتحمل خسائر كبيرة.

وقالت كوستينكو إن فى هذه الحرب الوحشية التى لا معنى لها ضد أوكرانيا، فقد الاتحاد الروسى بالفعل عددًا من الجنود أكثر من أى حرب أخرى خاضها أو الاتحاد السوفيتى بعد عام 1945، مؤكدة أن هذه الأرقام تثبت أن قرار الحرب أصبح كارثة استراتيجية لروسيا الاتحادية.

وأضافت نائبة المندوب الدائم لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية أنه إذا لم يتم هزيمة الآلة العسكرية الروسية فى ساحة المعركة فى أوكرانيا، فإنها ستصبح قريبًا تهديدًا عسكريًا خطيرًا لجيرانها، بما فى ذلك أوروبا بأكملها، لافتة إلى "أن هذا هو سبب أهمية فوز أوكرانيا بالنسبة للأمن الأوروبى والعالمى".

وشددت على أنه كلما حصلت أوكرانيا على المزيد من المساعدات العسكرية العاجلة خاصةً المدفعية والذخيرة والدبابات والصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة، كلما انتهت الحرب بسلام عادل ودائم.. على حد تعبيرها.

واختتمت كوستينكو قائلة "يجب أن تنتهى هذه الحرب بانتصار القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة من أجل استعادة العدالة لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره".