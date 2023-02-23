العالم اليوم - بلومبيرغ: تغطية اكتتاب أدنوك للغاز بالكامل في ساعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 09:22 صباحاً - تهافت المستثمرون على جميع الأسهم المعروضة في "أدنوك للغاز" التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية في غضون ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي، مما يدل على أن الطلب على مبيعات الأسهم في الشرق الأوسط عامة والإمارات خاصة لا يزال قوياً.

وتمت تغطية دفتر أوامر الطرح العام الأولي لـ أدنوك للغاز بالكامل، وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى المستثمرين واطلعت عليها بلومبيرغ.

وخصصت العديد من الصناديق، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي، 850 مليون دولار كمستثمرين أساسيين، إذ أن في 22 فبراير 2023، أبرم المساهم البائع (أدنوك) والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون صندوق أبوظبي للتقاعد و الفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار؛ 225 مليون دولار؛ 50 مليون دولار، و225 مليون دولار، على التوالي.

كذلك، التزمت بعض الجهات التي تسيطر عليها شركة أبوظبي التنموية القابضة. وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار و75 مليون دولار، على التوالي.

وتسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من أعمالها في الغاز، فيما من المقرر أن يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام حتى الآن.

وعرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية حصة 4 بالمئة في أدنوك للغاز، إذ يتم طرح كل من الأسهم البالغ عددها 3.07 مليار سهم بسعر يتراوح بين 2.25 و 2.43 درهم (66 سنتًا).

وعند السعر الأعلى من النطاق، ستبلغ قيمة أدنوك للغاز 50.8 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الغاز المدرجة في العالم وعلى قدم المساواة تقريبًا مع إيني الإيطالية و أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية.

أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبيرغ أنه في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام، تم جمع 1.67 مليار دولار فقط من خلال الاكتتابات الأولية.

قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، قامت أدنوك بتحويل 5 بالمئة من أدنوك للغاز إلى شركة طاقة ومقرها أبوظبي.

وبلغ إجمالي عائدات أدنوك للغاز المعدلة 91.3 مليار درهم (حوالي 24.9 مليار دولار أ) لفترة اثني عشر شهراً لغاية أكتوبر 2022، إذ حققت "أدنوك للغاز" أرباحاً معدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 32.0 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وصافي دخل بلغ 17.8 مليار درهم (4.8 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 11.94 مليار درهم (3.25 مليار دولار ) استناداً إلى الأداء المالي للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتعد "أدنوك للغاز"، التي تم تأسيسها في يناير 2023 من خلال دمج أعمال 'أدنوك" لمعالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال، شركةً عالميةً متكاملة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب سلسلة القيمة للغاز.

وتمتلك أدنوك حصة 95 بالمئة في أدنوك للغاز، وقبل الطرح حولت خمسة بالمئة من أسهم رأس المال بشركة أدنوك للغاز إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وبعد الطرح العام الأولي، من المتوقع أن تمتلك أدنوك نحو 91 بالمئة من أدنوك للغاز.