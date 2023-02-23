الطيران الحربى الإسرائيلى يقصف موقعين فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل موقعًا غرب مدينة غزة، وآخر عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

وأسفر القصف عن أضرار مادية جسيمة داخل الموقعين، وأضرار طفيفة ببعض منازل المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق صواريخ من القطاع صوب عسقلان، تصدت منظومة القبة الحديدية لها، وسقط أحدها فى منطقة مفتوحة.