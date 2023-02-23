موريتانيا: فتح الباب الترشيح للانتخابات البلدية فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية الموريتانى محمد أحمد محمد الأمين، فى مؤتمر صحفى بعد استدعاء الحكومة مساء الأربعاء لهيئة الناخبين لانتخاب مجالس بلدية وجهوية فى الثالث عشر مايو القادم، أن مدة استقبال ملفات الترشح ستكون 10 أيام، من 14 مارس وحتى 23 من نفس الشهر، على أن تخصص الأيام العشرة الموالية لتزكية المترشحين.

وأكد أن سبب المصادقة على مشروع مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الآن يرجع إلى أن 60% من المرشحين يتقدمون للترشح لأول مرة وتمت إتاحة الفرصة للمرحلة التحضيرية للانتخابات، حيث يوجد 25 حزبا سياسيا و238 بلدية و4500 مستشار و15 مجلسا جهويا.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات فى مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدى و15 مجلسا إقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابى المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم فى عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى الذى وصل سدة الحكم فى الأول من أغسطس 2019.