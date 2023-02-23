جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية الموريتانى محمد أحمد محمد الأمين، فى مؤتمر صحفى بعد استدعاء الحكومة مساء الأربعاء لهيئة الناخبين لانتخاب مجالس بلدية وجهوية فى الثالث عشر مايو القادم، أن مدة استقبال ملفات الترشح ستكون 10 أيام، من 14 مارس وحتى 23 من نفس الشهر، على أن تخصص الأيام العشرة الموالية لتزكية المترشحين.
وأكد أن سبب المصادقة على مشروع مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الآن يرجع إلى أن 60% من المرشحين يتقدمون للترشح لأول مرة وتمت إتاحة الفرصة للمرحلة التحضيرية للانتخابات، حيث يوجد 25 حزبا سياسيا و238 بلدية و4500 مستشار و15 مجلسا جهويا.
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات فى مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدى و15 مجلسا إقليميا للمحافظات الخمسة عشر.
وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابى المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب.
وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم فى عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى الذى وصل سدة الحكم فى الأول من أغسطس 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موريتانيا: فتح الباب الترشيح للانتخابات البلدية فى هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.