تعليق غاضب من موسكو عقب إغلاق مركز روسى فى بوخارست

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفى، إن الخطوة التى أقدمت رومانيا على القيام بها لن تبقى دون رد، مشيرة إلى أن موسكو ترفض الاتهامات الموجهة إلى المركز الروسى فى بوخارست.

وأشارت إلى أن القرار الذى أقدمت السلطات الرومانية على القيام به لم يكن مفاجئا على خلفية الهستيريا المعادية لـ روسيا التى تجتاح الاتحاد الأوروبى، مضيفة: "نحن نرفض رفضا قاطعا اتهامات المركز الثقافى الروسى بأنه أداة دعائية".

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن :"المطالبة بتعليق نشاط المركز الثقافى الروسى خطوة أخرى لإزالة المساحة الإعلامية التى كان من الممكن توظيفها للتعريف بموقف روسيا من مختلف القضايا، وهذا حرم المواطنين الرومانيين من الوصول إلى وجهة نظر بديلة تعكس الواقع وتسلط الضوء على الهراء الدعائى العدوانى لحلف الناتو والاتحاد الأوروبى".

وكانت وزارة الخارجية الرومانية أعلنت فى وقت سابق تعليق عمل المركز الروسى للثقافة والعلوم فى بوخارست، والمعروف باسم البيت الروسى، فيما تم استدعاء السفير الروسى فى رومانيا فاليرى كوزمين إلى وزارة الخارجية الرومانية أمس الثلاثاء وتم إبلاغه بالقرار.