الجيش اليمنى: هذا هو الخيار الوحيد مع ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أكد قائد محور صعدة بـ الجيش اليمنى، اللواء عبيد الأثله، أن الحسم العسكرى هو الخيار الوحيد مع ميليشيا الحوثى الإرهابية، التى لا تؤمن بالسلام، وفى ظل تعنتها وتهربها من الدخول بأى مفاوضات سلام.

ونقلت الوكالة عن اللواء الأثله قوله إن قوات الجيش اليمنى فى محور صعدة على أتم الاستعداد لدحر الحوثيين الإرهابية ويخوضون المعركة الوطنية ضد الميليشيا الإرهابية.