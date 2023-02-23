إلغاء أكثر من 1600 رحلة جوية فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "سى إن إن"، أنه وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware، تم إلغاء، ما مجموعه 1640 رحلة جوية داخل وخارج البلاد، اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأربعاء، حيث ألغت شركة الطيران الإقليمية "سكاى وست"، التى تعمل من خلال شراكات مع خطوط يونايتد ودلتا وأمريكان وألاسكا الجوية، أكثر من 350 رحلة، كما ألغت كل من دلتا وساوث ويست أكثر من 250 رحلة.

كان مطار "مينيابوليس - سانت بول الدولى" ومطار "دنفر الدولى" ومطار مقاطعة ديترويت ميتروبوليتان واين الأكثر تضررًا، كما كانت مطارات "تورونتو بيرسون الدولى" فى كندا و"شيكاغو أوهير الدولى" ومطار "ميلووكى ميتشل الدولى" تعانى أيضًا من اضطراب.

كما قررت إدارة الطيران الفيدرالية، أمس الأربعاء، إلغاء أكثر من 400 رحلة من رحلات الخميس.

يأتى اضطراب الرحلات بعد إصدار تنبيهات عن الطقس الشتوى فى 29 ولاية، بما فى ذلك كاليفورنيا ومينيسوتا وماين، مع تحذيرات من الجليد الشديد والبرد القارس والصقيع كجزء من العاصفة التى استمرت ثلاثة أيام.

تتعرض منطقة مينيابوليس فى مينيسوتا لخطر التقاط ما لا يقل عن 15 بوصة من الثلوج، حيث حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية فى المدن التوأم فى مينيسوتا من أن العاصفة القوية "ستجلب الثلوج المتراكمة على نطاق واسع، مع هبوب الثلوج والانجراف بشكل أساسى من الأربعاء إلى الخميس".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى توقعاتها الثلاثاء الماضى، إن تساقط الثلوج بمعدل بوصتين فى الساعة والرياح العاتية ستجعل ظروف السفر غادرة وربما مستحيلة فى أجزاء من السهول الشمالية وأعلى الغرب الأوسط.