فرنسا تدين جرائم الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - أبدت فرنسا إدانتها للعنف الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلى ضد المواطنين الفلسطينيين فى مدينة نابلس، والذى تسبب فى استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة ما يقرب من 100 شخص.





وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء، الالتزامات التى تقع على عاتق إسرائيل فيما يتعلق باحترام القانون الإنسانى الدولى، واستخدام القوة بشكل مناسب وضرورة حماية المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وذكرت الوزارة أنه مع استمرار تزايد أعمال العنف، تدعو فرنسا جميع الجهات إلى عدم فعل أى عمل من شأنه أن يؤجج دوامة العنف وتؤكد فى هذا الصدد أهمية احترام شروط الإعلان الرئاسى لمجلس الأمن فى 20 فبراير. وفى مواجهة دوامة العنف، أكدت الخارجية الفرنسية ضرورة استعادة منظور سياسى لصالح حل الدولتين ليعيشا جنبا إلى جنب فى سلام وأمن، موضحة أن هذه هى الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين.

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