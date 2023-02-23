العالم اليوم - أدنوك للغاز تحدد النطاق السعري للأسهم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 07:19 صباحاً - كشفت أدنوك للغاز، الإماراتية عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه دوت الخليج تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح على النحو التالي:

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 درهم إلى 2.43 درهم للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 47.0 مليار دولار إلى 50.8 مليار دولار (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم).

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ("أدنوك" أو "المساهم البائع") بيع حوالي 3.07 مليارات سهماً عادياً، تمثل حوالي 4 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

في حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 1.9 مليار دولار إلى 2.0 مليار دولار (6.9 مليار درهم إلى 7.5 مليار درهم).

من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس 2023.

عملية الاكتتاب

كما تم الإعلان رسمياً في 17 فبراير 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")

للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين").

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الخميس 23 فبراير 2023، وستستمر حتى يوم الأربعاء 1 مارس 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.

تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الخميس 23 فبراير 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 2 مارس 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وأوضحت أدنوك أنه تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.

كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين.

كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

كما نوهت الشركة إلى أن بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد أو أي من حلفائه لن يكون مسؤولين عن المشاركة في تسويق او إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الامارات للأشخاص الطبيعيين.

المستثمرون الأساسيون

في 22 فبراير 2023، أبرم المساهم البائع (أدنوك) والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون صندوق أبوظبي للتقاعد و الفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار؛ 225 مليون دولار؛ 50 مليون دولار، و225 مليون دولار، على التوالي.

كذلك، التزمت بعض الجهات التي تسيطر عليها شركة أبوظبي التنموية القابضة. وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار و75 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 850 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج.