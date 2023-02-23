استشهاد مسن فلسطينى متأثرا بإصابته فى مجزرة نابلس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية الوزارة أن الشهيد المسن عنان شوكت عناب، البالغ 66 سنة، أصيب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء الليلة عن استشهاده.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين حينها، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 فى حالة الخطر.
وباستشهاد عناب، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجارى برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 62 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير فى سجون الاحتلال.
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