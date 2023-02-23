العالم اليوم - البيض سبب سقوطه بالمنشطات.. إعادة تصنيف الملاكم البريطاني بن

انتم الان تتابعون خبر البيض سبب سقوطه بالمنشطات.. إعادة تصنيف الملاكم البريطاني بن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 06:22 صباحاً - سيعود البريطاني كونور بن إلى التصنيف العالمي الخاص بمجلس الملاكمة العالمي بعد أن قرر المجلس تبرئته من تعاطي المنشطات المتعمد وقال إن "الاستهلاك المرتفع للغاية للبيض" كان تفسيرا معقولا لسقوطه في اختبارات للمنشطات العام الماضي.

وأدت النتائج الإيجابية المتمثلة في العثور على "كميات ضئيلة من عقار للخصوبة" إلى إلغاء نزال مرتقب على وزن متفق عليه بين البريطاني بن المتخصص في وزن الوسط ومواطنه كريس يوبانك جونيور في أكتوبر الماضي.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان إن فريق بن قدم هذا الشهر تقريرا مفصلا لنظامه الغذائي واستهلاكه للمكملات الغذائية.

ولم يجد المجلس أي دليل قاطع على أن بن (26 عاما) تناول عن قصد مادة كلوميفين المحظورة ولم يكن هناك أي مخالفات إجرائية.

وأضاف مجلس الملاكمة العالمي "استهلاك بن الموثق والمرتفع للغاية من البيض خلال الأوقات المرتبطة بجمع العينات، قدم تفسيرا معقولا لنتيجة التحليل.

"ستعمل لجنة التغذية بمجلس الملاكمة العالمي مع فريق السيد بن لتصميم برنامج تغذية موجه لتجنب مخاطر النتائج السلبية المستقبلية التي تسببها العوامل الغذائية".

وقال مجلس الملاكمة العالمي إنه سيثير أيضا مخاوفه مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) بشأن عقار كلوميفين باعتباره مخالطا للأغذية واحتمالية ظهور نتائج ايجابية غير صحيحة للعينات.

لا يزال بن قيد التحقيق من قبل الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات.

وتخلى البريطاني، الذي كان والده نايجل بطل العالم في الوزن فوق المتوسط، عن رخصة الملاكمة التي حصل عليها من الرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين بعد الغاء نزال يوبانك.