زلزال قوى يضرب طاجيكستان

جدة - نرمين السيد - من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على عمق أكثر من 20 كيلو مترا. وكان المركز الأوروبى والمتوسطى لرصد الزلازل، قد أكد أن زلزالا بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر ضرب إيطاليا فجر أمس الأول الثلاثاء.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 5 كيلومتر إلى الشمال الشرقى عن مدينة ماتشيراتا فى مقاطعة ماركى على الساحل الشرقى الإيطالي، وكانت البؤرة بعمق كيلومترين. ولم ترد على الفور أى معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا ومصابين. ويأتى ذلك على خلفية زلزال جديد بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، مساء الإثنين، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار مبان، وذلك بعد أسبوعين فقط من الزلزال المدمر فى المنطقة ذاتها، والذى حصد أرواح أكثر من 45 ألف شخص فى البلدين.

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