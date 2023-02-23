موسكو: تعليق معاهدة «ستارت» لا يعنى التصعيد نحو حرب نووية

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نائب الوزير الروسى، قوله: "إنه يمكن تقريب السلام إلى حرب نووية من قبل أولئك الذين يواصلون بشكل متهور، ومدمر للغاية، وبطريقة غير مسؤولة تصعيد الموقف، ورفع معدلات الخطورة، متهما الولايات المتحدة وأتباعها بأنهم هم الذين يدفعون العالم إلى شفا مثل هذه الكارثة، لذلك حذرنا الأمريكيين، وفعلنا ذلك عبر القنوات المغلقة، ونفعل ذلك علنا، لكنهم يستعملون "النوع الخبيث من السياسات".
وفى الوقت نفسه، أكد ريابكوف أن تعليق "ستارت" بحد ذاته لا يغير شيئا فى موقف روسيا تجاه "كيف وفى أى مواقف افتراضية يمكن استخدام الأسلحة النووية".. موضحا أن الأمر متروك للأمريكيين ليقرروا إلى أين سيذهب العالم بعد ذلك يجب عليهم فى نهاية المطاف أن يشعروا بتحمل المسؤولية عن مصير العالم.
كما أعلن نائب وزير خارجية روسيا أن "البعض فى الغرب يرغب بزوال روسيا عن خريطة العالم، مؤكدا أن "هذا لن يحدث"، و"على واشنطن فهم تصميم موسكو الدفاع عن وجودها فى كل الظروف، لكن هذا لن يحدث. بل هم أكثر عرضة للزوال".
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