العالم اليوم - القصر الملكي: العاهل المغربي تعرض لنزلة برد

انتم الان تتابعون خبر القصر الملكي: العاهل المغربي تعرض لنزلة برد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت وسائل إعلام رسمية في دكار إن العاهل المغربي (59 عاما) كان من المقرر أن يسافر إلى السنغال الأربعاء. ولم يعلن القصر الملكي عن الزيارة.

وذكر بيان من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد (grippe) ، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام."

وأصدر البلاط الملكي المغربي في السنوات القليلة الماضية عدة بيانات عن صحة الملك، كان من بينها تلك التي صدرت عندما خضع لعملية جراحية في القلب في 2018 وحين أصيب بالتهاب رئوي في 2019 وكوفيد-19 العام الماضي.