قرار من حكومة مقدونيا الشمالية بعد تعرضها لـ هجمات إلكترونية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا، تم إخلاء أكثر من 30 موقعًا فى العاصمة المقدونية سكوبيه وموقع واحد فى بلدة بريليب بعد أن تلقت السلطات تهديدات وهمية بالقنابل.

واستهدفت التهديدات مجموعة واسعة من المواقع من بينها القصر الرئاسى، لأول مرة، وكذلك عدة مدارس ومؤسسات عامة ومحطات التلفزيون والمحاكم ومراكز التسوق والمبانى السكنية والمتاحف والفنادق.

وصرحت سلطات مقدونيا الشمالية بأنه من الصعب اكتشاف مرسلى التهديدات المزيفة بالقنابل وأن الهجمات تمثل شكلاً من أشكال الحرب الهجينة، التى تشمل مفاهيم الحرب التقليدية وغير النظامية والحرب الإلكترونية؛ حيث واجهت عدة دول من المنطقة تطورات مماثلة فى العام الماضى.

وتبنت حكومة مقدونيا الشمالية مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية العالية لمواجهة التهديدات عن طريق تحسين أمن نظم المعلومات فى مؤسسات القطاع العام. ومن المقرر أن تعمل على تنفيذ الإجراءات فى أسرع وقت ممكن.

وفى اتجاه زيادة الأمان عبر الإنترنت، كلفت الحكومة هيئات إدارة الدولة بتعيين شخص مسئول عن أمن المعلومات من أجل الإبلاغ عن أى حوادث فى الوقت المناسب إلى المركز الوطنى للاستجابة لحوادث الكمبيوتر، كما طلبت من السلطات تنظيم تدريب على الأمن السيبرانى لموظفيها فى إدارة الدولة.

وأوصت الحكومة بتقديم تقارير عن فحوصات الأمن السيبرانى الخارجية لتطبيقات الويب الخاصة بالمؤسسات المسجلة.

من جانبه، قال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاسيفسكى إن الهجمات الإلكترونية والتهديدات الكاذبة بالقنابل التى تواجهها البلاد مؤخرًا مرتبطة بالعمليات العسكرية الروسية المستمرة فى أوكرانيا.

وكانت مقدونيا الشمالية قد تعرضت لهجوم إلكترونى كبير استهدف صندوق التأمين الصحى الذى تديره الدولة، وتسبب هذا الهجوم فى انهيار النظام، مما حرم الأشخاص المؤمن عليهم من الحصول على الأدوية وترك العاملين الصحيين دون رواتب.

وكان لهذا الهجوم تأثير كبير على نظام الرعاية الصحية، حيث سلط الضوء على أهمية الأمن السيبرانى فى البنية التحتية الحيوية مثل الرعاية الصحية. وعمل خبراء تكنولوجيا المعلومات بشكل مكثف لاستعادة النظام، وتمت استعادته بنجاح فى 20 فبراير الجارى.

وأكدت هذه الحادثة حاجة القطاع العام فى الدولة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لتحسين وضع الأمن السيبرانى، بما يشمل تدابير لمنع الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها.