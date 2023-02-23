العالم اليوم - الصين تسجل زلزالا بقوة 7.3 درجة قرب الحدود مع طاجكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 03:22 صباحاً - قال التلفزيون الرسمي في بكين إن الصين سجلت زلزالا بقوة 7.3 درجة قرب حدود شينجيانغ مع طاجكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين. ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الصين تسجل زلزالا بقوة 7.3 درجة قرب الحدود مع طاجكستان .. في رعاية الله وحفظة