العالم اليوم - بايدن: قرار بوتين لا يظهر أنه يفكر في استخدام أسلحة نووية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 02:16 صباحاً - قال الرئيس جو بايدن إنه لم يفسر قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتعليق المشاركة مؤقتا في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية على أنه مؤشر على تفكيره في استخدام الأسلحة النووية، وإن كان وصف القرار بأنه "خطأ كبير".

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع قناة إيه.بي.سي الإخبارية "هذا خطأ كبير. ليس قرارا مسؤولا تماما، لكنني لا أفسره على أنه يعني تفكيره في استخدام الأسلحة النووية أو أي شيء من هذا القبيل".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بايدن: قرار بوتين لا يظهر أنه يفكر في استخدام أسلحة نووية .. في رعاية الله وحفظة