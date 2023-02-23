السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال لمدينة فلسطينية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، استنكارها الشديد، لما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات باقتحامها مدينة نابلس الفلسطينية، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.





ووفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس"، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا أكدت خلاله رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات خطيرة للقانون الدولى، مطالبة المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين. وأعربت الوزارة عن خالص تعازى وصادق مواساة المملكة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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