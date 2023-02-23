العالم اليوم - "الدبابة البشرية" تقود إنتر للفوز على بورتو في أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 01:19 صباحاً - هز روميلو لوكاكو الشباك قرب النهاية ليمنح إنتر الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من بورتو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وطُرد أوتافيو لاعب وسط بورتو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 78، واستغل إنتر الأمر ليدرك البديل لوكاكو التعادل قبل أربع دقائق من النهاية ويمنح فريقه أفضلية بلوغ دور الثمانية لأول مرة في 12 عاما.

وأبلغ سيموني إنزاجي مدرب إنتر خدمة أمازون برايم إيطاليا "لعبنا بشكل جيد أمام فريق قوي من الناحية البدنية. للأسف فشلنا في استغلال بعض الفرص في الشوط الأول وخاطرنا في الشوط الثاني لكن البدلاء ساعدوا الفريق".

وكاد لاوتاور مارتينيز أن يمنح إنتر التقدم بعد 13 دقيقة لكنه كرته بضربة رأس مرت خارج الملعب.

وأنقذ أندريه أونانا حارس إنتر كرة من ماركو جرويتش بعد تمريرة بكعب القدم من مهدي طارمي.

وتدخل ديوجو كوستا حارس بورتو لإبعاد ضربة رأس من أليساندرو باستوني في نهاية الشوط الأول.

وبعد طرد أوتافيو لتدخله على هاكان شالهان أوغلو، ضغط إنتر وقفز لوكاكو ليحول تمريرة نيكولو باريلا العرضية بضربة رأس لكنها اصطدمت بالقائم وارتدت إلى اللاعب البلجيكي ليهز الشباك.

ووضع إنتر حدا لأربع هزائم متتالية في ذهاب أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال، وتغنت الجماهير باسم لوكاكو الذي ابتلي بالإصابات هذا الموسم.

ويحل إنتر ضيفا على بورتو في 14 مارس المقبل.