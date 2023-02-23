العالم اليوم - تغريم إيفرتون وليفربول بعد "المواجهة" في قمة مرسيسايد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 12:22 صباحاً - غرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فريقي إيفرتون وليفربول لفشلهما في السيطرة على لاعبيهما ما تسبب في مواجهة جماعية بين اللاعبين خلال قمة مرسيسايد في الدوري الممتاز في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعرض إيفرتون لغرامة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني (48256 دولارا) بينما يتعين على ليفربول دفع 25 ألف جنيه إسترليني عقب الحادث الذي وقع في الدقيقة 86 من انتصار ليفربول 2-صفر في استاد أنفيلد.

وحصل جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون وآندي روبرتسون مدافع ليفربول على إنذارين بعد مواجهة بالقرب من خط التماس قبل تصاعد المواجهة، حيث شارك عدد من اللاعبين والبدلاء من كلا الفريقين في الشجار.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "اعترف الناديان بفشلهما في ضمان تصرف لاعبيهما وكذلك البدلاء بطريقة منضبطة والامتناع عن السلوك الاستفزازي."