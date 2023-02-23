العالم اليوم - مسؤول روسي: الغرب مستعد لإغراق العالم في الحرب لهزيمة موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 12:22 صباحاً - اتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال السفير في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة إن دول الغرب "ترغب بإلحاق الهزيمة بروسيا بشتى الطرق الممكنة"، وأشار إلى استعداد هذه الدول في هذا الإطار "ليس فقط للتضحية بأوكرانيا بل لإغراق العالم بأسره" في الحرب.

وكان قد صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأنه إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر فلن تبقى روسيا موجودة، وسيمزقونها إلى أشلاء.

وواصل ميدفيديف قائلا في رسالة على قناته على تيليغرام: "بعد كل شيء، كان لسان حال المؤسسة الأميركية الحاكمة حتى الآن: ’سوف نلحق بكم الضرر في كل مكان وفي كل شيء، سنزود نظام كييف بكميات هائلة من الأسلحة، وسنعمل على هزيمة روسيا، وسنقيّدكم وندمركم‘، إلا أن الأمن الاستراتيجي قضية منفصلة، لا ترتبط بالسياق العام للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، بمثابة بقرة مقدسة".