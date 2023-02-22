«القاهرة الإخبارية».. رئيسة سلوفاكيا: دول شرق الناتو نجحت فى اختيار التضامن

جدة - نرمين السيد - وأضافت "كابوتوفا"، خلال كلمة أمام اجتماع بوخارست الـ9 لدول حلف الناتو، الذى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن "دول شرق الناتو نجحت فى اختيار التضامن والوحدة، وأن هناك قوة رهيبة لدول الغرب من خلال هذه الوحدة والصمود".
وأكدت أن "دول الحلف تدعم الإنسانية فى أوكرانيا من خلال هذا الاجتماع، فهو فرصة لتناول بعض التوقعات، ومنها كيفية ضمان عدم وجود مناطق رمادية، وكيفية دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وآلية تنفيذ ذلك على أرض الواقع".
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