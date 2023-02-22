العالم اليوم - فيديو.. رونالدو يشارك في احتفالات يوم التأسيس السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:20 مساءً - شارك النجم البرتغالي كريستانو رونالدو، إلى جانب زملائه في فريق النصر في احتفالات ذكرى يوم التأسيس السعودي، اليوم الأربعاء.

ونشر النصر السعودي على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر احتفالات مكونات النادي بـ"يوم التأسيس".

وكان "الدون" حاضرا إلى جانب نجوم الفريق الآخرين في الاحتفالات، حيث كان لافتا ارتداؤه الزي التقليدي السعودي "المرودن".

وظهر اللاعب البرتغالي رفقة زملائه وهم يؤدون العرضة السعودية (رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية) حاملين السيوف المعروفة بـ"السلايل".

وعلق النصر على مقطع الفيديو، قائلا: "ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس".

وعبر المعلقون عن سعادتهم بمشاركة نجوم النصر في الاحتفال الوطني، وخاصة تفاعل رونالدو السريع مع الأجواء السعودية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية لاستذكار الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.