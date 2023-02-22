فلسطين تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتوفير الحماية العاجلة

جدة - نرمين السيد - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة الاعتداءات التى ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطينى.





وأشار منصور إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى لسكان نابلس خلال اقتحامها العسكرى واسع النطاق للمدينة صباح هذا اليوم، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 102، ستة منهم فى حالة حرجة، محذرا المجتمع الدولى، لا سيما مجلس الأمن، من تصاعد التوترات بشكل خطير فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددا دعوته لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى وقانون حقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقرير الأمين العام الصادر فى العام 2018 حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى البيان الرئاسى الذى اعتمده مجلس الأمن قبل يومين.

ونوه منصور إلى أن غياب الحماية، أدى إلى استشهاد 61 فلسطينيا، من بينهم 13 طفلا منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى استشهاد الطفل منتصر الشوا (16 عاما) أمس، متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل أسبوعين خلال الغارة التى شنتها قوات الاحتلال على مخيم بلاطة للاجئين شمال نابلس، وإلى استشهاد هارون أبو عرام (26 عاما)، بعد معاناته من الشلل لمدة عامين بعد أن أطلق جندى إسرائيلى الرصاص عليه فى مسافر يطا.

وذكر منصور بتقرير الأمين العام الخاص بالأطفال والنزاع المسلح، مشددا على ضرورة إدراج إسرائيل فى قائمة المنتهكين لحقوق الطفل فى ظل استمرارها فى انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، حيث تواصل قتلهم، واصابتهم، واعتقالهم وترويعهم، إلى جانب التهجير القسرى لهم من دون أى عواقب على جرائمها، مشددا على أن الوقت قد حان لضمان الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين والشعب الفلسطينى، ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وانهاء هذا الاحتلال غير القانونى ونظام الفصل العنصرى.

ودعا منصور، المجتمع الدولى، ولا سيما مجلس الأمن، للعمل بما يتماشى مع الالتزامات بموجب الميثاق وجميع الأحكام الأخرى ذات الصلة من القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى وقانون حقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.