موسكو: بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون طلب الضمانات الأمنية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 09:29 مساءً - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "لم يجرؤ على زيارة كييف دون طلب الضمانات الأمنية لسلامته من روسيا أولا"، على حد تعبيرها.

وأوضحت "زاخاروفا، في إحاطة اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، أن بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون إخطار روسيا ومطالبة الجانب الروسي بضمان سلامته.

وأضافت المسؤولة الروسية: "إذا أرادت واشنطن أن تقدم مثالًا آخر لحلفائها حول كيفية دعم النظام في كييف، فإن ذلك لم يتم بشكل جيد، لاسيما وسط وجود مزاعم صاخبة بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة، وأن كييف قد عانت وأنها على وشك الفوز".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قام بزيارة إلى كييف، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.