«القاهرة الإخبارية».. رئيس رومانيا: ملتزمون بمساعدة أوكرانيا بكل ما أوتينا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "يوهانيس" خلال اجتماع بوخارست الـ9 لدول حلف الناتو، الذى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أعضاء الحلف مستمرون فى دعم أوكرانيا وتلبية جميع وعودنا تجاهها، حتى لو طالت هذه الحرب، كما أننا ملتزمون بمساعدة أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة.
وأشار إلى أن قادة مجموعة حلف شمال الأطلسى رحبوا بالرئيس الأمريكى جو بايدن الذى حضر معنا الاجتماع، وأكد على تلبية جميع التعهدات وضمان الدعم الأمريكى لأوكرانيا لتحقيق الأمن والسلم، وأن هذا الوعد صامد ونتطلع من خلاله لزيادة الوجود العسكرى.
وأكد على وضع حلف الناتو استراتيجية لمواجهة التهديدات فى البحر الأسود، مؤكدا أنه منذ عام وروسيا تهدد الأمن الأوروبى وانتهاكها لكل القوانين الدولية باعتدائها على أوكرانيا.
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