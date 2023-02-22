«القاهرة الإخبارية».. ستولتنبرج: بوتين ليس مستعدا للسلام ولا نعلم متى تنتهى

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، خلال اجتماع "بوخارست 9" لدول حلف الناتو، الذى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن بوتين ليس مستعدا لمفاوضات السلام، وإنما مستعد فقط للأعمال العدائية، لذلك لابد من استمرار الدعم لأوكرانيا؛ للدفاع عن أراضيها ولا نعلم متى تنتهى الحرب.

وأشار إلى أننا رأينا العدوان الروسى على مدار عدة سنوات فى العديد من المناطق، منها جورجيا عام 2008 ودنباسك عام 2014 والهجوم الموسع على أوكرانيا العام الماضى.

وأكد أن الناتو لن يسمح لروسيا باستمرار هذه الأعمال العدائية وتهديد الأمن، مشيرا إلى أن حلف الناتو لم يكن بهذا الشكل القوى والصامد من قبل.