جدة - نرمين السيد - وأضاف "بوتين"، خلال كلمته فى حفل عيد "حماة الوطن"، بموسكو، وسط حضور جماهيرى غفير من الشعب الروسى، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا: "نشكر الجميع على دعمهم، ومنهم الأطباء الذين يساعدون جنودنا لعودتهم للحياة والمتطوعين والعاملين فى المصانع وملاجئ النقل أنتم جميعًا جئتم لدعم المقاتلين".
وأشار إلى أن "الجميع حضر اليوم لدعم قواتنا فى حماية مصالحنا وثقافتنا وأراضينا.. شعبنا كله يعتبر من حماة الوطن"، ننحنى أمام الجميع وأهنئكم بالعيد المقبل عيد "حماة الوطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. بوتين: العملية العسكرية على حدودنا التاريخية مستمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.