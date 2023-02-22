القاهرة الإخبارية.. بوتين: العملية العسكرية على حدودنا التاريخية مستمرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بوتين"، خلال كلمته فى حفل عيد "حماة الوطن"، بموسكو، وسط حضور جماهيرى غفير من الشعب الروسى، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا: "نشكر الجميع على دعمهم، ومنهم الأطباء الذين يساعدون جنودنا لعودتهم للحياة والمتطوعين والعاملين فى المصانع وملاجئ النقل أنتم جميعًا جئتم لدعم المقاتلين".

وأشار إلى أن "الجميع حضر اليوم لدعم قواتنا فى حماية مصالحنا وثقافتنا وأراضينا.. شعبنا كله يعتبر من حماة الوطن"، ننحنى أمام الجميع وأهنئكم بالعيد المقبل عيد "حماة الوطن".