«القاهرة الإخبارية».. متخصصة بالشأن الأوروبى: 2023 ستكون الأسوأ على أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة النمو فى أوروبا قد تكون 1% فقط خلال 2023، وهذا الرقم قد يقل عن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ما قد يعطل النمو الأوروبى مع استمرار عبء الحرب.

وواصلت: "أوروبا أنفقت حتى الآن نحو 30 مليار يورو على اللاجئين، فالحكومات تتحمل إقامة اللاجئ وعمله والتأمين الطبى، باستثناء بريطانيا التى لديها برنامج للاجئين الذين تم استقبالهم، لكنه فشل بسبب ضعف ما تقدمه للاجئين، الذين بدأوا مغادرة بريطانيا".

واختتمت: "فبريطانيا لا تحمل الدولة مسؤولية اللاجئين، بل تلقى بالعبء على العائلات، فيتقدم اللاجئ بطلب لعائلة لاستضافته، ومع الوقت حين تجد العائلة نفسها غير قادرة على استمرار الاستضافة تعتذر، وبالتالى أصبح أغلب اللاجئين الأوكرانيين فى أوروبا مشردين فى الشوارع بلا مأوى".