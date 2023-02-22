«القاهرة الإخبارية».. الرئيس الأمريكى: سندعم أوكرانيا مهما كلفنا الأمر

وأكد "بايدن" خلال كلمته فى اجتماع قادة دول بوخارست 9، الذى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، تطلعه لأن تؤخذ خطوات جادة للحفاظ على الناتو وردع العدوان، مشيرًا إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا تفرض المزيد من التضامن.
وجدد الرئيس الأمريكى وعوده بالوقف جوار أوكرانيا ودعم قواتها الدفاعية: "مهما طالت هذه الحرب ومهما كلفتنا سنقف بجوار أوكرانيا ليس من أجلها ولكن من أجل الدفاع عن الديمقراطية حول العالم".
أضاف الرئيس بايدن، أن بلاده قدمت كل أشكال الدعم الأمنى لأوكرانيا للدفاع عن حريتها، وأن الناتو سيظل متحدا وقويا.
تابع: "أتطلع لمزيد من الخطوات المستقبلية للحفاظ على قوة تحالفنا وردع العدوان، ونسعى جميعًا للحرية.. بعد الحرب العالمية الثانية حدث تغير جذرى لابد أن نضمن ألا نعود لما قبل ذلك".
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