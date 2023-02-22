العالم اليوم - بايدن: أصبحنا أقوى وبوتين ارتكب خطأ جسيما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 06:22 مساءً - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بات أقوى بعد مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا، معتبرا قرار نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بتعليق العمل بمعاهدة "نيو ستارت" النووية خطأ جسيما.

جاءت تصريحات بايدن في العاصمة البولندية وارسو، خلال لقائه قادة دول "مجموعة بوخارست" التي تضم في عضويتها 9 دول، كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق أو جواره، وهي الآن جزء من حلف شمال الأطلسي.

وصرّح بايدن بأن التزام الولايات المتحدة تجاه "الناتو" واضح، وهو الدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء فيه.

وأضاف بأن الحلف بات أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا أن بلاده ستدرس الخطوات المقبلة التي يمكن للحلف اتخاذها بشكل جماعي.

وقال بايدن إن بوتين ارتكاب خطأ كبيرا بإعلائه تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت"، آخر معاهدة متبقية بين موسكو وواشنطن تضع قيودا على أسلحتهما النووية الاستراتيجية.

ووجه الرئيس الأميركي حديثه إلى قادة "مجموعة بوخارست" قائلا إن الجناح الشرقي في الناتو (أعضاء المجموعة) يمثلون الخط الأمامي في دفاعنا الجماعي.

وظهرت هذه المجموعة في عام 2015 في بوخارست عاصمة رومانيا، في أعقاب قرار روسيا ضم شبه جزيرة القرم.

وتضم في عضويتها كلا من: رومانيا، وبولندا، وبلغاريا، والتشيك، وهنغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وسلوفاكيا.