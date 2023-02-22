الصين: ملتزمون بموقف حيادى من الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال وانغ يى - خلال اجتماعه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، "إن الصين ستلعب دورا بناء فى التسوية السياسية للأزمة فى أوكرانيا، وبكين ممتنة لروسيا لاستعدادها لحل الأزمة فى أوكرانيا من خلال المفاوضات".
وأضاف المسئول أن الجانب الصينى سيلتزم بحزم، كما كان من قبل، بموقف موضوعى وحيادى ويلعب دورا بناء فى التسوية السياسية للأزمة.
وشدد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية، على أن الصين تقدر عاليا أن روسيا أعادت تأكيد استعدادها لحل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استقبل اليوم الأربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية وانغ يى إن، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين التى تتطور وفقا لما تم التخطيط له والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.
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