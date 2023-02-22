الخارجية الروسية ترحب بالمبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية: "إننا نقدر موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الصينى وانج يى، كان قد أعلن أن بكين مستعدة لتقديم مبادرة للسلام بشأن أوكرانيا، فى إعلان هو الأول من نوعه من قبل الصين منذ اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال وانج يى فى كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "هذه الحرب لا يمكن أن تستمر فى الاشتعال.. وحدة أراضى وسيادة جميع الدول سيتم احترامها فى اقتراح الصين.. بكين ستواصل العمل من أجل السلام".