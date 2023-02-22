فلسطين تطالب المجتمع الدولى بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأربعاء، إنه "يجب على المجتمع الدولى التحرك فورا لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذى أسفر عن استشهاد 6 أشخاص، كما أصيب 71 شخصا خلال المواجهات.

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