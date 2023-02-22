العالم اليوم - البرلمان الروسي بغرفتيه يقر تعليق معاهدة "نيو ستارت"

انتم الان تتابعون خبر البرلمان الروسي بغرفتيه يقر تعليق معاهدة "نيو ستارت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 04:19 مساءً - مرر البرلمان الروسي بغرفتيه، الأربعاء، قانون تعليق عمل البلاد بمعاهدة "نيو ستارت" بشأن التسلح النووي، بعد يوم من إعلان الرئيس، فلاديمير بوتين تعليق العمل بها.
وبهذه الخطوة، يدخل تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت"، وهي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة على صعيد الحد من التسلح النووي، حيز التنفيذ تقريبا.
ولم يبق سوى إجراء روتني، حسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، وهو نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبعدها سيصبح القرار الروسي نافذا.
وقالت "تاس" إن مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) وافق بالإجماع على تمرير مشروع قانون تعليق العمل بالمعاهدة.
وكان بوتين قد أعلن في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الروسي، الثلاثاء، تعليق العمل بالمعاهدة التي تضع قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية للبلدين، متهما الغرب بالغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.
وبعد الخطاب وجه بوتين قراره إلى مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، من أجل إقراره، وهو ما تم في وقت سابق الأربعاء.
وفي حال أرادت روسيا العودة عن خطوتها هذه، فيتطلب الأمر قرارا من الرئيس بوتين.
معلومات عن "نيو ستارت"
- كان الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، والرئيس الروسي السابق، ديميتري ميدفيدف، قد وقعا معاهدة "نيو ستارت" في أبريل 2010.
- تنص على الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية للبلدين.
- دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2011 وتم تمديدها في عام 2021 لمدة 5 سنوات، بعد أن تولى الرئيس الأميركي، جو بايدن، منصبه.
- تسمح المعاهدة لمفتشين أميركيين وروس على حد سواء بالتأكد من امتثال الجانبين للمعاهدة.
- وبموجب الاتفاقية، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا استراتيجيا، و700 من الصواريخ بعيدة المدى وقاذفات القنابل بحد أقصى.
- غير أنه جرى تعليق عمليات التفتيش بموجب المعاهدة في مارس عام 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".
- لكن مسؤولين أميركيين كانوا يشكون منذ أشهر من قلة التعاون الروسي في سبيل تطبيق الاتفاقية، وفق ما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البرلمان الروسي بغرفتيه يقر تعليق معاهدة "نيو ستارت" .. في رعاية الله وحفظة