بوتين: حجم التجارة مع الصين سيصل إلى 200 مليار دولار قبل 2024

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل إلى 200 مليار دولار قبل عام 2024، وأن البلدين يتعاونان فى مجال العلاقات الدولية أيضا".





وأضاف الرئيس الروسى- خلال لقائه مع رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى للشؤون الخارجية وانج يى، اليوم الأربعاء - إننا وضعنا لأنفسنا هدف الوصول إلى حجم تبادل تجارى بـ200 مليار دولار فى عام 2024، وفى العام الماضى بلغ هذا التبادل 185 مليار دولار بالفعل. مؤكدا أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا سنصل إلى أهدافنا على مستوى حجم التجارة وربما حتى قبل الموعد المخطط له. وطلب بوتين نقل تحياته إلى الرئيس الصينى شى جين بينج، خلال الاجتماع الذى شارك فيه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وسكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف. وقال الرئيس الروسى بهذا الصدد: "إن روسيا ممتنة للصين للعمل المشترك فى ظل العلاقات الدولية المعقدة حاليا فى العالم"، مشددا على أن التعاون على الساحة الدولية بين روسيا والصين مهم لاستقرار الوضع الدولى.

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