جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" بشاشة "القاهرة الإخبارية": "فنلندا والسويد كلاهما أحد دعائم الأمن الأساسيين لحلف الناتو، وفنلندا لديها الكثير من الاحتياطيات، وكذلك العديد من القدرات التى يمكن استغلالها فى أوقات الحروب، والكثير من العتاد، و46 طائرة بأحدث طراز، وكذلك أحدث أنظمة الدفاع الجوى الصاروخى فى العالم".
وتابع: "متأكدون وعلى قناعة تامة بالمادة الخامسة بميثاق حلف الناتو، ففى خطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن بالأمس أكد أن العداء ضد دولة يعتبر عداء ضد كل الدول الأعضاء بالناتو، ونرى أن عضوية السويد فى الناتو ستدعم الموقف الأمنى فى منطقة بحر البلطيق فى شرق أوروبا وشمال شرق أوروبا".
واستطرد: "ومن الواضح أن روسيا ليس لديها القدرة العسكرية لتهديد أى دولة تابعة لحلف الناتو، وهى تكافح الآن فى حربها ضد أوكرانيا، والتى تمنى الرئيس بوتين أن ينهيها فى 72 ساعة ومضى عام على هذه الأزمة، وأؤكد أن روسيا تعانى من ضعف هائل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء فنلندا السابق: لدى يقين بانضمام بلادى والسويد للناتو بحلول يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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