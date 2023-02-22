العالم اليوم - داخل الفصل الدراسي.. تلميذ يقتل معلمة طعنا في فرنسا

انتم الان تتابعون خبر داخل الفصل الدراسي.. تلميذ يقتل معلمة طعنا في فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:22 مساءً - قتلت معلمة في مدرسة في سان جان دو لوز في إقليم الباسك بجنوب غرب فرنسا بعدما طعنها تلميذ الأربعاء، حسب ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المدعي العام جيروم بورييه لوكالة فرانس برس: "أؤكد حصول هجوم بسكين وأن الضحية فارقت الحياة".

وأوقف التلميذ على ما أفادت فرق الإسعاف.

ووقع الحادث في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز.

وقال موقع "لا كروا" الفرنسي إن وزير التربية الوطنية باب ندياي سينتقل إلى مكان الحادث.

وذكر باب ندياي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "قلوبنا مع عائلتها وزملائها وطلابها".

وجاء على موقع "أكتور.فر" الإخباري في إقليم الباسك، الذي أورد النبأ أولا، أن الضحية في الخمسينيات من عمرها وكان قلبها قد توقف لدى وصول فريق الإسعاف الذي لم يوفقوا في إنعاشها.

وذكرت صحيفة "سود ويست" أن الضحية مدرسة لغة إسبانية كانت تعطي درسا في الصف الأول الثانوي. ويبدو أن المهاجم دخل قاعة الصف مسلحا بسكين واعتدى على المعلمة.

وفي 13 سبتمبر 2022، طعن تلميذ في الخامسة عشرة في العنق معلمة في مدرسة ثانوية في نورماندي في شمال فرنسا. وخرجت الضحية البالغة 63 عاما من المستشفى بعدما أيام عدة. وقد وجهت التهمة إلى التلميذ في نهاية سبتمبر وأوقف في مستشفى متخصص.