العالم اليوم - مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:22 مساءً - أعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل 9 أشخاص وإصابة 102 آخرين خلال مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص.

وأشارت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 102 بينهم 6 في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات رفيديا الحكومي ومستشفى نابلس التخصصي ومستشفى النجاح ومستشفى الاتحاد النسائي، والعربي التخصصي.

وعبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للمداهمة في نابلس، ودعا لإنهاء الهجمات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وتشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.

وقتل 59 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية 2023.

والعام الماضي، قتل نحو 150 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما جعله العام الأكثر دموية منذ 2004، وفقا لإحصائيات منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.