وانج يى: روسيا والصين تسعيان لتشكيل عالم متعدد الأقطاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف وانج يى، خلال محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أننا سنبذل الجهود كافة لتطوير العلاقات الروسية الصينية، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يى، كان قد وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء، فى أول زيارة لروسيا يقوم بها مسؤول صينى فى هذا المنصب منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل نحو عام.

ويقوم وانج، الذى تم تعيينه كبير مستشارى السياسة الخارجية للرئيس الصينى شى جين بينج الشهر الماضى، بالزيارة رفيعة المستوى باعتبارها المحطة الأخيرة فى جولة دولية استمرت ثمانية أيام شملت زيارات إلى فرنسا وإيطاليا والمجر، وكذلك ألمانيا.