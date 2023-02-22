القاهرة الإخبارية: إخلاء طاقم السفارة الأمريكية فى لندن نتيجة إنذار

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن شرطة لندن، كانت قد أشارت الشهر الماضى، إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا بعدما ضُبطت فى 29 ديسمبر كمية من اليورانيوم داخل طرد فى مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما.

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