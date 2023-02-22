بوتين: التعاون مع الصين يضمن عالما متعدد الأقطاب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، إن "التعاون مع الصين يضمن عالما متعدد الأقطاب، ونهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" أننا نواجه وضعا دوليا معقدا.
يشار إلى أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يى، كان قد وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء، فى أول زيارة لروسيا يقوم بها مسؤول صينى فى هذا المنصب منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل نحو عام.
ويقوم وانج، الذى تم تعيينه كبير مستشارى السياسة الخارجية للرئيس الصينى شى جين بينج الشهر الماضى، بالزيارة رفيعة المستوى باعتبارها المحطة الأخيرة فى جولة دولية استمرت ثمانية أيام شملت زيارات إلى فرنسا وإيطاليا والمجر، وكذلك ألمانيا.
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