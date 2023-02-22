العالم اليوم - مقتل 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 فبراير 2023 02:16 مساءً - أعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل6 أشخاص وإصابة 71 آخرين خلال مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء.

واقتحمت قوات كبيرة من الجبش الإسرائيلي حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن القتلى هم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، تامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عمر أبو بكر (23 عاما).

وأشار إلى أن عدد المصابين وصل إلى 71 بينهم 6 في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات: رفيديا الحكومي 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 20 إصابات أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 7 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة حرجة، ومستشفى الاتحاد النسائي 9 إصابات، والعربي التخصصي 9 إصابات.

وعبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للمداهمة في نابلس، ودعا لإنهاء الهجمات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وتشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.

وقتل 56 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية 2023.

والعام الماضي، قتل نحو 150 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما جعله العام الأكثر دموية منذ 2004، وفقا لإحصائيات منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.