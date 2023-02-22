الكرملين: بوتين وبايدن لم يستخدما الخط الساخن للاتصال المباشر حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن الخط الساخن بين الكرملين والبيت الأبيض، الذى تم إنشاؤه بعد أزمة الكاريبى لا يزال قائما، لكن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن لم يستخدماه حتى الآن.





ورد بيسكوف بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كانت قناة الاتصالات هذه تستمر فى العمل، قائلا: "لا شك أن الزعيمين قد يستخدمان هذا الخط، إذا كانا يريدان ذلك"، مضيفا: "حتى الآن لم تظهر أى حالة تستدعى استخدام الخط الساخن". يشار إلى أن واشنطن وموسكو أطلقتا خطا ساخنا بعد أزمة الصواريخ الكوبية؛ لإجراء محادثات طارئة بين قادة الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة، وبدأ عمل الخط الساخن فى 30 أغسطس 1963. وخلال الحرب الباردة، استخدمت روسيا والولايات المتحدة الخط بشكل صحيح فى حالات الطوارئ، ولكن فى السنوات الأخيرة، تواصل رئيسا روسيا والولايات المتحدة مباشرة عبر الهاتف عند الضرورة.

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