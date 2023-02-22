رئيس وزراء فنلندا السابق لـ«القاهرة الإخبارية»: تعليق معاهدة ستارت غير مؤثر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" بشاشة "القاهرة الإخبارية": "روسيا تنتهك القانون الدولى بشكل صريح وأصبح هذا أمرا متزايدا، أعتقد أن روسيا تعزل نفسها وتتسبب فى الكثير من القلق، فهى من أكبر الدول النووية فى العالم، ولكن ليس لها تأثير مباشر على فنلندا أو دول شرق أوروبا فى هذه اللحظة".

وتابع رئيس وزراء فنلندا السابق،: "أعتقد أنه من المهم أن نضع فى اعتبارنا الصورة الأكبر، فروسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة وعددا من الاتفاقيات الأخرى بشأن السيادة الدولية لبعض البلاد، وهاجمت دولة ذات سيادة دون سبب مبرر، ومن المهم أن تفهم روسيا أننا فى أوروبا نحو 44 دولة سوف ندعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة".

واستطرد: "نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبى للوقوف بجانب أوكرانيا. كما أن روسيا تتخذ موقفا منعزلا سواء ماليا أو سياسيا أو اقتصاديا، وكذلك رياضيا وكذلك على المستوى التجارى والثقافى والطاقة، وعلى الجانب الآخر لدينا 44 دولة أوروبية بدعم الولايات المتحدة".